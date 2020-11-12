Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 ölü
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Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 ölü

12.11.2020 02:41 | Son Güncelleme: 12.11.2020 02:44
Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 ölü

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Libya açıklarında ikiye ayrılarak batması sonucu 1'i bebek 6 göçmen hayatını kaybetti.

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Libya açıklarında ikiye ayrılarak batması sonucu 1'i bebek 6 göçmen hayatını kaybetti.

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'daki Sabratha Antik Kenti'nin 30 mil açığında batmak üzere olan bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için operasyon düzenlediklerini belirtti.

Operasyon sırasında ikiye ayrılan bottan denize düşen göçmenlerden 110'unun Open Arms ekiplerince kurtarıldığı bildirilen açıklamada, 1'i 6 aylık bebek olmak üzere 6 göçmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da Libya arama-kurtarma bölgesi içindeki alanda zor durumda bulunan göçmen botunun sabah saatlerinde Avrupa Sınır Koruma Ajansı'na (FRONTEX) ait devriye uçağı tarafından fark edildiği ve Open Arms gemisinin bölgede kurtarma operasyonu başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, sağlık durumları ciddi olan 4 göçmenin Open Arms gemisinden tahliye edilmesi için sağlık ekibinin bulunduğu devriye botunun yola çıkarıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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