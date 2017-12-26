Akdeniz'de Göçmen Kurtarma Operasyonları

Akdeniz'i geçmeye çalışan 255 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.



İtalyan haber ajansı ANSA'nın, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına dayandırdığı haberine göre, dün gece Akdeniz'in Libya ile İtalya arasında kalan Sicilya Kanalı'nda, bir şişme bot ve 2 küçük tekneye kurtarma operasyonu düzenlendi.





İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığının koordine ettiği operasyonlarda, aralarında çocukların da bulunduğu 255 göçmenin denizden kurtarıldığı bildirildi.





Operasyonları, bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılan bir sivil toplum kuruluşu ile AB'nin Akdeniz Görev Gücü "EUNAVFORMED" bünyesindeki devriye ekiplerinin gerçekleştirdiği aktarıldı.





İtalya İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-22 Aralık tarihlerinde Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşan göçmen sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,85'lik düşüşle 118 bin 914 olarak belirlendiğini açıkladı.