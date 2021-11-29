Akdeniz'de fırtına uyarısı - Haberler
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Akdeniz'de fırtına uyarısı

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Akdeniz'de fırtına uyarısı

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında kalan bölgede fırtınanın etkili olması bekleniyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında kalan bölgede fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de (Bodrum-Anamur arası) yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 1 Aralık'ta öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, başta balıkçı ve gemiciler olmak üzere fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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