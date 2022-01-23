Akdeniz'de fırtına - Haberler
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Akdeniz'de fırtına

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Haberler | Güncel

Akdeniz'de fırtına Meteoroloji'nin Doğu Akdeniz için yaptığı uyarının ardından fırtına etkili olurken, kıyıya zaman zaman devasa dalgalar vuruyor.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz'de fırtına

MERSİN - Meteoroloji'nin Doğu Akdeniz için yaptığı uyarının ardından fırtına etkili olurken, kıyıya zaman zaman devasa dalgalar vuruyor.

Meteoroloji, bugün için Doğu Akdeniz'de fırtına, sonraki 3 gün için de fırtına şeklinde rüzgar uyarısı yaptı. Akdeniz'de yaşanan fırtınada Mersin sahil kıyılarına zaman zaman dev dalgalar vuruyor. Meteoroloji, yarından itibaren 3 gün süreyle Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan, günün ilk saatlerinde doğu ve güneybatıdan 5 ile 9 kuvvetinde (saatte 50 ile 90 kilometre hıza kadar) fırtınamsı rüzgarın etkili olacağını aktardı. Dalgaların da yer yer 2 ile 4 metreye kadar çıkacağı kaydedildi.

Akdeniz'de fırtına

Akdeniz'de fırtına

Akdeniz'de fırtına

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İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Son Dakika Haberleri

Doğu Akdeniz, Meteoroloji, Fırtına, Akdeniz, Güncel, Haber

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