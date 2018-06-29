Son Dakika! Akdeniz'de Facia! Libya Açıklarında 100 Sığınmacı Boğularak Yaşamını Yitirdi
Son dakika! Libya açıklarında 100 sığınmacı boğularak yaşamını yitirdi.
Libya sahil güvenlik görevlileri, 100 civarında sığınmacının batı sahilinde bindikleri teknenin batması sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bir sahil güvenlik görevlisi yaptığı açıklamada, Libya'nın batı sahilindeki faciada 100 civarında sığınmacının boğulduğunu söyledi.
14 KİŞİ KURTULDU
Yetkili, başkent Trablus'un hemen doğusundaki teknede 14 kişi hayatta kaldığını söyledi.