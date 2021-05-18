Akdeniz'de en az 50 düzensiz göçmen kayboldu
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Akdeniz'de en az 50 düzensiz göçmen kayboldu

Akdeniz'de en az 50 düzensiz göçmen kayboldu
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Akdeniz'de Tunus'un doğu kıyıları açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 50 düzensiz göçmenin kaybolduğu bildirildi.

Akdeniz'de Tunus'un doğu kıyıları açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 50 düzensiz göçmenin kaybolduğu bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne yazık ki bir başka tekne kazası Tunus'un Safakes kenti açıklarında meydana geldi. Muhtemelen en az 50 göçmen kayboldu. Kurtulan 33 kişinin hepsi Bangladeşli. Onlar, geçen pazar günü Libya'nın Zuvara kentinden hareket etti." ifadelerini kullandı.

Yaz aylarının yaklaşması ve deniz koşullarının iyileşmesiyle, son yıllarda İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Akdeniz'in orta kesimindeki bölgede düzensiz göç hareketliliği artıyor. Daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için binlerce göçmen her yıl Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı, Avrupa'ya ulaşmayı başarırken, bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 yılbaşından Mayıs ayına kadar olan dönem en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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