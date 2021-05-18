Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi
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Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi Suriye açıklarında operasyon düzenlenen gemide ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde esrar Mersin Limanı'nda sergilendi.

Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi

MERSİN - Suriye açıklarında operasyon düzenlenen gemide ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde esrar Mersin Limanı'nda sergilendi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında, uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu Mersin Limanında basına gösterildi.

Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi
Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi
Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi
Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi
Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi - Haberler
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