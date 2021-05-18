Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi
Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi Suriye açıklarında operasyon düzenlenen gemide ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde esrar Mersin Limanı'nda sergilendi.
Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi
MERSİN - Suriye açıklarında operasyon düzenlenen gemide ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde esrar Mersin Limanı'nda sergilendi.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında, uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu Mersin Limanında basına gösterildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı