Akdeniz'de doğal gaz çalışmalarına KKTC'den Maraş açılımlı cevap

Akdeniz'de doğal gaz çalışmalarına KKTC'den Maraş açılımlı cevap

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin Maraş'la ilgili adımı beraberinde getirdiğini ve Türkiye’nin bilgisi dahilinde yapıldığını belirtti.

Akdeniz'de doğal gaz çalışmalarına KKTC'den Maraş açılımlı cevap

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin Maraş'la ilgili adımı beraberinde getirdiğini ve Türkiye'nin bilgisi dahilinde yapıldığını belirtti.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Radyo Vatanda "Serbest Kürsü" programına konuk olan Başbakan Tatar, gündeme ilişkin açıklamalar bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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