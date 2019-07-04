Akdeniz'de dere ıslah çalışmaları

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çavuşlu Deresi'ndeki ıslah çalışmalarını inceledi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, Devlet Su İşleri (DSİ) Adana Bölge Müdürü Abdulkasım Sarımehmet, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, MESKİ ve TEDAŞ yetkilileriyle birlikte ıslah çalışmalarının olduğu alanda inceleme yaptı.

Vatandaşların sıkıntılarını da dinleyen Gültak, mahalle sakinlerinin mağdur olmaması için gereken önlemlerin alınması konusunda uyarıda bulundu.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını isteyen Gültak, şunları kaydetti:

"Bu bölgedeki ıslah çalışmaları, belediyemiz yetki ve sorumluluğunda değil. Ancak vatandaşlarımızın aylardır yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak amacıyla yetkililerle bir araya gelerek toplantı yaptık. Seçimin ardından göreve gelmemizle birlikte burada süren çalışmalar hızlandı. Nitekim DSİ, 2 aya kadar deredeki çalışmalarını tamamlayıp buradan çıkacak. Ardından MESKİ üzerine düşen hizmetleri yerine getirecek. Kalan asfalt, peyzaj ve temizlik hizmetini Büyükşehir Belediyesi yapacak. Akdeniz Belediyesi olarak, üzerimize düşen bir görev ve sorumluluk olursa, biz de gereken çalışmaları yapacağız. En geç 2 ay içinde bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyete büyük oranda son vereceğiz."

Kaynak: AA