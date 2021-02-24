Akdeniz'de deprem Son Dakika! 24 Şubat Akdeniz'de deprem oldu mu? İzmir ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem mi oldu?

Son dakika:İzmir'de deprem Son Dakika! 24 Şubat Akdeniz'de deprem oldu mu? İzmir ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem Son Dakika! 24 Şubat Akdeniz'de deprem oldu mu? İzmir ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Akdeniz'de deprem! Kuşadasın'da deprem mi oldu? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: AKDENİZ'DE DEPREM OLDU MU?

Alınan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de saat 13.51'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsü'ne göre Akdeniz ve Ege Denizi'nde depremler olmaya devam etmektedir. En son 13.51'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD'A göre Seferihisar Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İşte AFAD son depremler listesi: Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 24 Şubat Çarşamba AFAD güncel deprem listesi:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Akdeniz'de meydana gelen deprem il ilgili henüz ölü veya yaralı olup olmadığına dair bir açıklama bulunmamaktadır.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.