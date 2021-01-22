Akdeniz'de deprem mi oldu? 22 Ocak Cuma nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından alınan verilere göre bugün deprem oldu. Vatandaşlar Akdeniz'de deprem mi oldu? 22 Ocak Cuma nerede deprem oldu? merak ediyor.