Akdeniz'de deprem mi oldu? 22 Ocak Cuma nerede deprem oldu?
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Akdeniz'de deprem mi oldu? 22 Ocak Cuma nerede deprem oldu?

22.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:01
Akdeniz'de deprem mi oldu? 22 Ocak Cuma nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından alınan verilere göre bugün deprem oldu. Vatandaşlar Akdeniz'de deprem mi oldu? 22 Ocak Cuma nerede deprem oldu? merak ediyor.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü alınan kayıtlara göre Akdeniz sularında gerçekleşen depremin şiddeti bölge çevresinde hissedildi. Peki Akdeniz'de deprem mi oldu? 22 Ocak Cuma nerede deprem oldu? İşte detaylar!

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre bugün, 22 Ocak Cuma günü saat 09.57'de Akdeniz'de deprem gerçekleşti. Bölgede hissedilen depremin derinliğinin 13.8 olduğunu kaydedildi. Akdeniz'de gerçekleşen 4.4 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadı.

22 OCAK CUMA NEREDE DEPREM OLDU?

13.8 derinliğinde olan deprem, Akdeniz suları içerisinde olan Girit Denizi'nde 4.4 şiddetinde gerçekleşti.

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