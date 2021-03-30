Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı son 100 yılda 2 santigrat arttı
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Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı son 100 yılda 2 santigrat arttı

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı son 100 yılda 2 santigrat arttı

Oşinografi İspanyol Enstitüsü (IEO) tarafından yapılan ve "Frontiers in Marine Sciences" dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının son 100 yılda 2 santigrat yükseldi.

Oşinografi İspanyol Enstitüsü (IEO) tarafından yapılan ve "Frontiers in Marine Sciences" dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının son 100 yılda 2 santigrat yükseldi.

Araştırmada, Akdeniz'de deniz suyu sıcaklık ve tuzluluk oranının 1990'ların ortalarından itibaren hızlı bir artışa girdiği ifade edildi.

Özellikle 1990'dan itibaren hızlanan deniz suyundaki sıcaklık ve tuzluluk oranındaki artışın, Akdeniz'de hem yüzey hem de derin sularda etkisini gösterdiği kaydedildi.

Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının son 100 yılda 2 santigrat arttığı bilgisi paylaşıldı.

Hızlı artışın yeni bir gelişme olduğu belirtildi

İklim değişikliği sorununun Akdeniz'deki etkilerini daha iyi tanımak için 24 yıllık bir araştırma yürüttüklerini kaydeden IEO yetkilileri, Akdeniz'deki ısınma ve tuzluluk oranı artışının bilinen bir sorun olmasına rağmen bu kadar hızlı bir artışın yeni bir gelişme olduğunu vurguladı.

IEO araştırmacılarından Manuel Vargas, "iklim değişikliğinden veya başka bir nedele denizlerde meydana gelebilecek değişikliklerin tespiti için deniz gözlem ve gözetim sistemlerinin önemli olduğunu" ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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