Akdeniz'de, Datça Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de, Datça Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem

AKDENİZ'de Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de, Datça Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem

AKDENİZ'de Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21: 24'te Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 8 kilometre derinlikte maydana geldi. - İzmir

Kaynak: DHA
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