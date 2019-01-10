Akdeniz'de, Datça Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem

AKDENİZ'de Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21: 24'te Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 8 kilometre derinlikte maydana geldi. - İzmir

Kaynak: DHA