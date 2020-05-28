Akdeniz'de cuma namazı kılınacak 7 camide hazırlıklar sürüyor
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Akdeniz'de cuma namazı kılınacak 7 camide hazırlıklar sürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında yasaklanan camide cuma namazına verilen sınırlı izin çerçevesinde 7 camiyi yarın için hazırlamaya başladı.

Akdeniz'de cuma namazı kılınacak 7 camide hazırlıklar sürüyor
28.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:58

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında yasaklanan camide cuma namazına verilen sınırlı izin çerçevesinde 7 camiyi yarın için hazırlamaya başladı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgınının yayılmasına karşı verilen mücadele nedeniyle uzun zamandır ibadete kapalı olan camiler, yarın kılınacak cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılıyor. Bu kapsamda Akdeniz Belediyesi de ilçe sınırlarında bulunan 7 camide yarın kılınacak namaz öncesi, salgına karşı dezenfekte ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ekipler ayrıca, cuma namazında oluşacak muhtemel kalabalık nedeniyle cami avluları, çevresi ile cami civarındaki pazar yerlerinde düzenlemeler de yapıyor. Namaz öncesi Akdeniz Belediyesi tarafından namaza gelen vatandaşlara maske dağıtılacak, ayrıca sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyarılar yapılacak. Uzun süre sonra cuma namazında bir araya gelecek cemaate belediye tarafından lokum da dağıtılacak.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada; pandemi sebebiyle ara verilen ve uzun bir aradan sonra yarın ilk kez belirlenen cami ve alanlarda, öğlen ve ikindi namazlarıyla birlikte cuma namazının cemaatle kılınmaya başlanacağını hatırlattı. Akdeniz ilçesinde namaz kılınacak camilerde gerekli önlemlerin alınacağını kaydeden Başkan Gültak, vatandaşların da gereken uyarı ve önlemlere dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Gültak, maske takmayanların namazda saf tutamayacaklarını, saf düzeninin de sosyal mesafe kurallarına uygun olacağını ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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