Akdeniz'de Çöp Konteynerleri Yenileniyor

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi, birçok hizmetin ardından çöp konteynerlerine de el atarak 500 yeni çöp konteyneri satın aldı.



Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, konteyner bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında yeni çöp konteynerleri tahsis etti.



Çöp konteynerlerinden 200'ü, ihtiyacı olan ana caddelerle merkez mahallelerde yenileme çalışmaları kapsamında sokak ve caddelere konuldu.



Ekiplerin çalışmaları 5 mahallede devam ederken, kısa sürede 10 mahallede tüm konteynerlerin yenilenmesi hedefleniyor.