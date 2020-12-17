Akdeniz'de çöp konteynerleri yenilendi
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Akdeniz'de çöp konteynerleri yenilendi

17.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:45
Akdeniz'de çöp konteynerleri yenilendi

Akdeniz ilçesinde eskiyen çöp konteynerleri yenileriyle değiştirildi.

Akdeniz ilçesinde eskiyen çöp konteynerleri yenileriyle değiştirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eskiyen çöp konteynerlerini yeniledi.

Ekipler, eskiyen konteynerleri de tadilattan geçirip ihtiyaç duyulan sokaklara bırakıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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