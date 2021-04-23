Akdeniz'de can pazarı: 100 göçmen hayatını kaybetti

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Orta Akdeniz'de meydana gelen deniz kazasında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Orta Akdeniz'de meydana gelen deniz kazasında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Göçmenlerin umuda yolculuğu ölümle sonuçlandı. Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Uluslararası Göç Örgütü, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verdi.SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin olay yerine ulaşmasının ardından olay yerinde en az 10 ceset tespit ettiği ve hayatta kalan kimseye rastlanmadığı kaydedildi. Ayrıca yapılan açıklamada, enkazına ulaşılan bot dışında iki botun daha zor durumda olduğuna dair bilgi geldiği belirtilirken, bölgedeki arama-kurtarma operasyonlarının herhangi bir etkili bir devlet koordinasyonunun yokluğunda çok zor şartlar altında gerçekleştirildiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı