Akdeniz'de bugün ve yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Batı Akdeniz'de bu akşamdan, Doğu Akdeniz'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de bu akşamdan, Doğu Akdeniz'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'in batısında ise yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor.

Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök