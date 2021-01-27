Akdeniz'de belediye hizmetleri sürüyor

Akdeniz Belediyesince, ilçe genelinde başlatılan asfalt, yol, kaldırım ve bordür yenileme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmalara devam ediyor.

İhtiyaç duyulan bölgelerde asfalt, yol, kaldırım ve bordür yenileme çalışması yapan ekipler, çeşitli mahallelerde vatandaşlardan gelen talepler üzerine bakım ve onarım çalışmaları da yürütüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci