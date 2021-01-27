Akdeniz'de belediye hizmetleri sürüyor
27.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:24
Akdeniz Belediyesince, ilçe genelinde başlatılan asfalt, yol, kaldırım ve bordür yenileme çalışmaları sürüyor.
Akdeniz Belediyesince, ilçe genelinde başlatılan asfalt, yol, kaldırım ve bordür yenileme çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmalara devam ediyor.
İhtiyaç duyulan bölgelerde asfalt, yol, kaldırım ve bordür yenileme çalışması yapan ekipler, çeşitli mahallelerde vatandaşlardan gelen talepler üzerine bakım ve onarım çalışmaları da yürütüyor.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci