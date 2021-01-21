Akdeniz'de batmak üzere olan bir bottaki 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Akdeniz'de batmak üzere olan bir bottaki 120 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:48
Akdeniz'de batmak üzere olan bir bottaki 120 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisi, Akdeniz'de batmak üzere olan bir bottaki 120 düzensiz göçmeni kurtardı.

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisi, Akdeniz'de batmak üzere olan bir bottaki 120 düzensiz göçmeni kurtardı.

SOS Akdeniz'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Akdeniz'de Libya'nın 36 mil açığında batma tehlikesi geçiren aşırı yüklü bir bottaki 120 göçmen kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında en küçüğü 1 aylık toplam 4 çocuk bulunuyor. Kazazede göçmenler, sarsılmış ve bitkin vaziyette." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), dün de Akdeniz'de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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