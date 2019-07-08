Akdeniz'de Aylan Kürdi adlı geminin kurtardığı 65 göçmen Malta'ya ulaştı

Akdeniz'de Aylan Kürdi adlı geminin kurtardığı 65 göçmen Malta'ya ulaştı

Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Eye'ın Akdeniz'de Aylan Kürdi adını taşıyan kurtarma gemisinde bulunan 65 düzensiz göçmen, Malta donanmasına ait bir tekneyle ValLetta’ya ulaştı.

Akdeniz'de Aylan Kürdi adlı geminin kurtardığı 65 göçmen Malta'ya ulaştı

Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Eye'ın Akdeniz'de kurtardığı 65 düzensiz göçmen, Malta donanmasına ait bir tekneyle ValLetta'ya ulaştı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Avrupa Birliği Komisyonu ve Alman yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından 65 düzensiz göçmenin, ülkesine ait bir tekneyle başkentteki limana getirileceğini açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et