Akdeniz'de Aylan Kürdi adlı geminin kurtardığı 65 göçmen Malta'ya ulaştı

Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Eye'ın Akdeniz'de kurtardığı 65 düzensiz göçmen, Malta donanmasına ait bir tekneyle ValLetta'ya ulaştı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Avrupa Birliği Komisyonu ve Alman yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından 65 düzensiz göçmenin, ülkesine ait bir tekneyle başkentteki limana getirileceğini açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle