Akdeniz'de Aylan Kürdi adlı geminin kurtardığı 65 göçmen Malta'ya ulaştı
Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Eye'ın Akdeniz'de Aylan Kürdi adını taşıyan kurtarma gemisinde bulunan 65 düzensiz göçmen, Malta donanmasına ait bir tekneyle ValLetta’ya ulaştı.
Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Eye'ın Akdeniz'de kurtardığı 65 düzensiz göçmen, Malta donanmasına ait bir tekneyle ValLetta'ya ulaştı.
Malta Başbakanı Joseph Muscat, Avrupa Birliği Komisyonu ve Alman yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından 65 düzensiz göçmenin, ülkesine ait bir tekneyle başkentteki limana getirileceğini açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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