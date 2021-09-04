Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor

Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Ekonomi

AKDENİZ'de balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

AKDENİZ'de balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Balığın tezgaha bolca çıkması ve fiyatların en az yüzde 50 ucuzlaması bekleniyor.

15 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi Akdenizli balıkçılar hem teknelerinin hem de ağların bakımını yaparak, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Bu sezon balık popülasyonunda artış bekleyen balıkçılar, sezondan ümitli. Tüketicinin daha düşük fiyatlarda balık tüketmesi beklenen sezonda yasak kalmadan önceki fiyatlar ise cep yakıyor. Av yasağı öncesinde barbunun kilosu 120 liradan, levrek 85, çipura 60, sardalya 25, mercan 60, kubbes 40, melanur 50, mezgit 110, zargana 70 liradan alıcı buluyor.

AKDENİZ BALIKLARININ FİYATLARI YÜZDE 50 DÜŞECEKAntalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkan Yardımcısı Deniz Balta, av yasağının kalkmasını heyecanla beklediklerini söyledi. Hazırlıkların tamamlandığını ve yasağın kalkmasının hemen ardından ağlarını denizle buluşturacaklarını belirten Balta, bu süre içerisinde balon balığı teşvikinin balıkçılara maddi destek olduğunu söyledi. Balta, tekne sahiplerinin avdan bol balıkla döneceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Tüketici bu yıl en çok kolyoz, palamut, kuzu, barbun balıklarını yiyecek. Fiyatlar çok düşecek. Balıklar bollaştığı için fiyatlar en az yarı yarıya düşecek" diye konuştu.

Balıkçı İlker Keklik, balık fiyatlarının sezona göre normal olduğunu söyledi. Av yasağının sona ermesinin ardından balık fiyatlarının bolluğa göre azalacağını da belirten Keklik, "Fiyatlar en az yüzde 50 düşecektir. Barbun gibi pahalı balıkların fiyatları düşecek. Bolluk tezgahı etkileyecek. Özellikle Akdeniz balıklarında büyük düşüş bekliyoruz. Çinekop, palamut balıklarının da tezgaha bol çıkması bekleniyor. Hamsi tezgaha bu yıl 30 liradan aşağı çıkmaz" ifadelerini kullandı.


Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor
Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor
Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor
Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor
Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor
Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor
Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor
Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor
Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor
Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

Antalya'daki caretta caretta ölümleri için iki otele 482 bin TL ceza kesildi
Antalya'daki caretta caretta ölümleri için iki otele 482 bin TL ceza kesildi
'Denizlerin prensi' olarak bilinen lüfer, kilosu 150 liradan tezgahlarda yerini aldı
"Denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer, kilosu 150 liradan tezgahlarda yerini aldı
Orman yangınları sonrası keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı
Orman yangınları sonrası keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ece Üner Demet Şener Aleyna Tilki Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Umut Meraş Salih Uçan Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 13:28:17. #1.15#

title