Akdeniz'de asfalt, kaldırım ve yol açma çalışmaları sürüyor
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Fen İşleri Müdürlüğü, Gündoğdu, Akdeniz, Güncel

Akdeniz'de asfalt, kaldırım ve yol açma çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye, merkez-kenar ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan tüm mahallelerde, asfalt kaplama ve yama, kaldırım ve kilit taşı döşeme ve yol açma hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

10.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:14
Akdeniz'de asfalt, kaldırım ve yol açma çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye, merkez-kenar ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan tüm mahallelerde, asfalt kaplama ve yama, kaldırım ve kilit taşı döşeme ve yol açma hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.


Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğünce, ağır iş makineleri yardımıyla ömrünü tamamlayan asfaltı kazıyıp söken ekipler, ardından sokakları yeni asfalt için hazır hale getiriyor. Diğer bir ekip ise çalışma yapılan sokakların kaldırımlarını karo, kilit taşı ve bordür ile kaplayıp yeniliyor, Akdeniz'in çehresini değiştiriyor.


Aynı anda birçok mahallede hizmet veriliyor


Sezonun açılmasıyla birlikte Civanyaylağı'ndan asfalt kaplama ve kaldırım yenileme hizmetine başlayan Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu, Güneş, Karacailyas, Mahmudiye, Camişerif, Çilek, Karaduvar ve Bekirde mahallelerinde yine asfalt kaplama, kaldırım ve bordür yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Akdam, Köselerli, Kürkçü ve Esenli gibi kırsal mahallelerin yollarında bypass çalışması yapan ekipler, yeni tarım yolları da açarak üreticilerin işini kolaylaştırdı.


"Ayırım yapmadan hizmet veriyor, Akdeniz'i dönüştürüyoruz"


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, araç-gereç, ekipman ve personel sayısı açısından fen işleri müdürlüğünü güçlendirdiklerini belirterek, "Merkez veya kırsal ayırımı yapmadan mahallelere çıkarma yapan ekiplerimiz, Akdeniz'in çehresini değiştiren, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırıp güzelleştiren hizmetler sunuyor. İlk olarak ömrünü tamamlayan asfalt ve kaldırımları söken fen işleri ekiplerimiz, ardından sokağı yeni asfalta hazır hale getiriyor. Ekiplerimiz, aynı anda sokaklarda eskiyen kaldırımları da sökerek karo veya kilit taşı ile yeniliyor. Akdeniz'in çehresini değiştiren, insanlarımızın gündelik yaşamını güzelleştirip kolaylaştıran hizmetlerimiz kesintisiz şekilde devam edecek" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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