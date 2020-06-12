Akdeniz'de "Açık Deniz Eğitimi" icra edildi Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerin Akdeniz'de başarıyla icra ettikleri "Açık Deniz Eğitimi" ne ilişkin görsel paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerin Akdeniz'de başarıyla icra ettikleri "Açık Deniz Eğitimi" ne ilişkin görsel paylaşıldı.

Kaynak: AA