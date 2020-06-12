Akdeniz'de "Açık Deniz Eğitimi" icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerin Akdeniz'de başarıyla icra ettikleri "Açık Deniz Eğitimi" ne ilişkin görsel paylaşıldı.
12.06.2020 20:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:07
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerin Akdeniz'de başarıyla icra ettikleri "Açık Deniz Eğitimi" ne ilişkin görsel paylaşıldı.
Kaynak: AA