Akdeniz'de 9 bin metrekarelik alana park yapılacak
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Akdeniz'de 9 bin metrekarelik alana park yapılacak

15.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:03
Akdeniz'de 9 bin metrekarelik alana park yapılacak

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Özgürlük Mahallesi'nde, 9 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan park içerisinde mini futbol ve basketbol spor sahaları, fitness aletleri, bisiklet yolu, çocuk oyun grupları, mescit ve oturma alanları yer alacak.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Özgürlük Mahallesi'nde, 9 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan park içerisinde mini futbol ve basketbol spor sahaları, fitness aletleri, bisiklet yolu, çocuk oyun grupları, mescit ve oturma alanları yer alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak beraberindekilerle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in desteğiyle yapılacak park alanında incelemeler bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, 9 bin metrekarelik alanda yapılacak parkın mahallenin çehresini değiştireceğini belirterek, destekleri için Erzurum Belediye Başkanı Sekmen'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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