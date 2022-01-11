Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem (4) - Haberler
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Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem (4)

Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem (4)
Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Haberler | Güncel

MERSİN'DE SARSINTI ANI, İŞ YERİ KAMERASINDAKıbrıs'ın güneyinde, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in Anamur ilçesinde de hissedildi.

MERSİN'DE SARSINTI ANI, İŞ YERİ KAMERASINDA

Kıbrıs'ın güneyinde, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in Anamur ilçesinde de hissedildi. Özellikle bazı yüksek katlı binalarda hissedilen deprem anının, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu aksesuarı satılan mağazadaki ürünlerin 10 saniye boyunca sallandığı anlar, görüntülerde yer aldı.

Öte yandan deprem anında iş yerinde olan fırın çalışanı Mehmet Çiçek de sarsıntıyı hissettiğini, tezgahtaki eşyaların kaydığını, kısa süreli paniğin ardından işinin başına yeniden döndüğünü söyledi.

Mithat ÜNAL/ ANAMUR (Mersin),


Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem (4)

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Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de de hissedildi

Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de de hissedildi

 Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

 AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Son Dakika Haberleri

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