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Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Akdeniz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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