AKDENİZ'DE 5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ALANYA, ANTALYA (DHA) - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Eren Uçkan, bugün saat 06.21'de Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Alanya ilçe merkezinde hissedilen 5,3 büyüklüğündeki depremin, Kıbrıs yakınlarındaki bir tabakadan kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Eren Uçkan, tabakanın ucunun Kıbrıs yakınlarında olduğunu, yatay şekilde Anadolu'nun tabanına doğru ilerlediğini söyledi. Kırılmanın denizde ve derinde meydana gelmesinin Alanya ve o çizgideki karada çok az hissedildiğini belirten Prof. Dr. Uçkan, kendisinin de depremi hafif hissettiğini anlattı.

Depremin düşük genlikte olduğunu belirten Prof. Dr. Uçkan, Özellikle yüksek yapılarda daha kuvvetli hissedilebilir. 5,3 orta büyüklükte bir depremdir. Üstelik Alanya ya da Antalya'nın içinde olan bir fay değil. Kocaeli, İzmir ya da Elazığ'daki gibi değildir. Şehrin ortasından geçmiyor. Denizde yaşlı bir tektonik tabaka var. Buradan kaynaklanan, derinde olan bir deprem ve denizdeki hareketliliğin karaya yansımasıdır. Depreme ne kadar uzaksanız o bir avantajdır. Şehrin içinden geçmemesi en büyük avantaj. Alanya ilçesi özellikle batıya göre daha düşük risklidir. Manavgat, Antalya, Kemer, Finike ilçelerinde risk Alanya'ya göre daha fazladır dedi.

İlerleyen dönemlerde depremin tekrarlama ihtimaline ilişkin de konuşan Prof. Dr. Uçkan, Kıbrıs yakınlarındaki fay yeni depremler üretebilir mi, üretebilir. O bölgedeki kırık levha Anadolu'nun tabanına doğru ilerliyor. Karada olan bir faydan kaynaklanmıyor. Uç kısmı Kıbrıs yakınlarındaki fayın ilerlemesi ile oluşuyor dedi.

Prof. Dr. Uçkan, depremden önlem alınarak korunabileceğini, özellikle binaların sağlamlaştırılmasının en büyük tedbir olduğunu sözlerine ekledi.