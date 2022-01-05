Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem (3)

ALANYA, ANTALYA (DHA) - DEPREME UYKUDA YAKALANDILAR

Depremin en çok hissedildiği Alanya ilçe merkezinde yaşayanların büyük kısmı, depreme uykudayken yakalandı. Paniklediklerini anlatan vatandaşlar, depremin kısa sürdüğünü söyledi. Maria Tuncalova, depreme çocuklarıyla birlikte yaşadığı evinde yakalandığını anlattı. İlk aşamada korktuğunu, panik yapmadan eşini uyandırdığını anlatan Tuncalova, "Yatak sallandı, kalktım baktım deprem oluyor. Yapacak çok fazla bir şeyim yoktu. Sonrasında geri uyudumö dedi.

Alanya ve çevre ilçeler ile kent merkezinde de hissedilen deprem anı kamera görüntülerine de yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Son Dakika Haberleri

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