AKDENİZ'DE 5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Haberler
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AKDENİZ'DE 5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Alanya'da deprem şiddetli hissedildi. Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok" dedi.

BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞ OLSUN

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanya açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık" ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

 AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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