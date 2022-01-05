Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem (2)

ALANYA, ANTALYA (DHA) - KAYMAKAM ÜRKMEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Alanya'da deprem şiddetli hissedildi. Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok" dedi.

Engin ANAK- Alparslan ÇINAR/ALANYA (Antalya),

Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Son Dakika Haberleri

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