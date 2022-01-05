Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem (2) - Haberler
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Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem (2)

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem (2)
Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Haberler | Güncel

KAYMAKAM ÜRKMEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOKAntalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - KAYMAKAM ÜRKMEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Alanya'da deprem şiddetli hissedildi. Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok" dedi.

BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞ OLSUN

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanya açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık" ifadelerini kullandı.

Engin ANAK- Alparslan ÇINAR/ALANYA (Antalya),


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

 AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Son Dakika Haberleri

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