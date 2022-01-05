Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 06.21'de Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 39.52 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada "Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

'OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR'

AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


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Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

 AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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