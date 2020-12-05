Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem (1)
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Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem (1)

05.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:23

Depremin ardından dışarı çıkan vatandaşlar Deprem anı Serdar Uyalım'ın deprem anını anlatması ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından dışarı çıkan vatandaşlar

Deprem anı

Serdar Uyalım'ın deprem anını anlatması ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem (1)
Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem (1)
Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem (1)
Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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