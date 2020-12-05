Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem (1)
05.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:10
Depremim ardından dışarı çıkan vatandaşlar ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremim ardından dışarı çıkan vatandaşlar ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur