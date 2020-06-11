Akdeniz'de 416 dairelik toplu konut projesinin inşaatına başlandı Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılacak olan 416 konutun inşaatına başlandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılacak olan 416 konutun inşaatına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TOKİ'nin Çay Mahallesi'ndeki rezerv alandaki toplu konut projesinin ilk adımı atıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Burada ilk etapta 416 daire yapılacak. İkinci etapta da toplamda 684 konutu ve ticaret merkezlerini Çay Mahallesi içinde yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

Gültak, projenin bölge halkı açısından önemine vurgu yaparak, "Burada yükselecek olan konutlar ve dükkanlar, yıllardır burada oturan Çay Mahallesi sakinlerine verilecek. Bu nedenle bu projemize yerinde kentsel dönüşüm demek daha doğru olur." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin 13 dönümlük alanında park ve yeşil alanların olacağını aktaran Gültak, çocuk oyun alanları ve spor sahalarının da kazandırılacağını aktardı.

Gültak, binaların esinti alabilmesi için güney-kuzey cepheli olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Projede, 24 dükkanın yer alacağı bir ticaret merkezi de inşa edilecek. Bir camimiz, bir de 6 bloğun altında da 4'er dükkan yapılacak. 20 blok içinde yer alacak dairelerden 8'i, 2+1 oturuma sahip brüt 90 ile 105 metrekare arası olacak. Kalan 12 bloktan 6'sı da dükkan, bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde olacak. Geri kalan bloklar ise bodrum, zemin ve 5 kattan oluşacak. Bunlar da 3+1 oturuma sahip olup oturumları brüt 143 metrekare olacak. Ayrıca her bloğun kendine ait otoparkı olacak."

Yöre halkının örf, adet ve geleneklerinin de yenileme çalışmalarında korunacağını işaret eden Gültak, "Burada yaşayan insanlarımızın vazgeçilmezi olan lezzetli tandır ekmekleridir. Kadınların tandır ekmeklerini yapabilmeleri için burada ayrıca yer ayıracağız." bilgisini paylaştı.

Gültak, Barış ve Bahçe mahallelerinde de kentsel dönüşüm projesi yapılacağını bildirdi.

Millet Bahçesi kapılarını 29 Ekim'de açıyor

Konuşmasında, Millet Bahçesi projesine de yer veren Gültak, "Millet Bahçesi'ni, 140 dönümlük alanda inşa ediyoruz. Pandemiye rağmen 3 etapta başlayan çalışmalar hızla sürüyor. Allah nasip ederse 29 Ekim'de Mersin'in Millet Bahçesi'ni hizmete açıyoruz. Sadece 2 yıl içinde, Mersin ve Akdeniz'de hiç kimsenin inanamayacağı bir değişim ve dönüşüme imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Gültak, projeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a teşekkür ettiklerini de ekledi.

Kaynak: AA