Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA Körfezi'nde Richter ölçeğine 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANTALYA Körfezi'nde Richter ölçeğine 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesinin 12.44 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem, saat 10.52'de meydana geldi. Yerin 6.43 kilometre derinliğinde olan deprem, yerleşim yerlerinde hissedilmedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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