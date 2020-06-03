Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
03.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:49

Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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