Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

06.09.2019 12:27

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinin 62,56 kilometre açığında, saat 11.59'da, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, denizin 33.90 kilometre derinliğinde meydana geldi. Alanya'nın yanı sıra Antalya kent merkezinde hissedilen depremde herhangi bir hasara neden olmadı.

Kaynak: DHA