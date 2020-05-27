Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
27.05.2020 04:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 04:35

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 04.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,05 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 290 ila 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Öte yandan aynı bölgenin yakınlarında saat 03.40'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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