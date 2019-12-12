Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12.12.2019 06:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 06:20
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.
Kaynak: AA