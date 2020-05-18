Akdeniz'de 4.7 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4.7 ve 4.0 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.7 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
18.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:38

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 14.48'de Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 350 kilometre açığı olan deprem, yerin 4.20 kilometre derinliğinde oldu.Bu depremden 22 dakika sonra saat 15.10'da yine aynı bölgede 4.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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