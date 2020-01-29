Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Haberler » Güncel » Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem - Haber

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:58
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

'de Muğla'nın ilçesi ile Dodecanese açıklarında 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 35,43 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 104,73 kilometre açıklarında saat 16.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 35,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler