Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, deprem saat 04.53'de Girit Adası'nın doğusu açıklarında kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 175 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

- Ankara

Kaynak: DHA