Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
16.03.2020 05:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 05:28
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.53'de Girit Adası'nın doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 175 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: AA