Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
20.05.2020 20:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:48

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.44'de Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 8,82 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Marmaris ilçesine 166,51 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin AFAD verilerine göre 166 kilometre uzakta meydana geldiğini belirterek, "Söz konusu depremle ilgili ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yoktur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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