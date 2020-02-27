Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
27.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:42
Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Marmaris'in 176,23 kilometre açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 10,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: AA