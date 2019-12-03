Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:35
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

'de, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, bugün saat 12.45'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.77 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Türkiye'de herhangi bir zarara yol açmadı. 'deki deprem; Dodecanese Adası'na 16.61 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesine ise 158.20 kilometre mesafede gerçekleşti. 


Kaynak: DHA
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