Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

20.08.2019 12:54

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 54.86 kilometre açığında saat 12.34'te kaydedilen deprem, 36.39 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Antalya'nın Kumluca, Finike ve Kemer ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar oluşmadı.

Kaynak: DHA