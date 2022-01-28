?Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

?Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
?Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - AKDENİZ'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) batısında saat 06.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Gazipaşa'ya 110,51 kilometre mesafede olan deprem, yerin 10,15 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


?Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Gazipaşa, Antalya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title