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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.57'de Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Gazipaşa, Akdeniz, Antalya, AFAD, Güncel, Haber

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